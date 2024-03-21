Спасатели в Приамурье пробурили 53 метра скважины к застрявшим горнякам
МЧС: На руднике в Приамурье пробурили скважину в 53 метра к застрявшим горнякам
На месте обвала на руднике "Пионер" в Амурской области специалисты пробурили скважину, глубина которой составила 53 метра, чтобы спасти 13 застрявших горняков. Об этом передаёт пресс-служба МЧС России.
На руднике "Пионер" в Амурской области ведутся работы по спасению горняков. Видео © t.me / МЧС России
"Специалисты круглосуточно работают на руднике в Амурской области. Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено ещё 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки", — указано в сообщении.
На данный момент на месте используются две буровые установки.
Как сообщал Life.ru, обвал на шахте "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта. Под землёй остались 13 горняков. Сейчас их пытаются вызволить, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил сделать всё для спасения рабочих. По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды. 20 марта специалисты начали бурить скважину к месту обрушения в шахте.
t.me / МЧС России