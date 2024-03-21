Спасатели в Приамурье пробурили 53 метра скважины к застрявшим горнякам

На месте обвала на руднике "Пионер" в Амурской области специалисты пробурили скважину, глубина которой составила 53 метра, чтобы спасти 13 застрявших горняков. Об этом передаёт пресс-служба МЧС России.

На руднике "Пионер" в Амурской области ведутся работы по спасению горняков. Видео © t.me / МЧС России

"Специалисты круглосуточно работают на руднике в Амурской области. Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено ещё 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки", — указано в сообщении.