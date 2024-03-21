На Украине уличили Запад в попытке усидеть на двух стульях ради защиты внутреннего рынка

Страны Запада обвинили в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок. С такой критикой выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путём", — подчеркнул Подоляк в беседе с газетой Politico.

По информации издания, отношения между Киевом и союзниками из Европы ухудшились из-за длительных протестов фермеров в Польше и ряде других стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции. При этом страны – члены ЕС разделились во мнениях. В частности, Польша и Франция требуют ужесточить ограничения, а не расширять беспошлинный импорт украинской продукции.