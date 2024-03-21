На Украине уличили Запад в попытке усидеть на двух стульях ради защиты внутреннего рынка
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Запад пытается усидеть на двух стульях
Страны Запада обвинили в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок. С такой критикой выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путём", — подчеркнул Подоляк в беседе с газетой Politico.
По информации издания, отношения между Киевом и союзниками из Европы ухудшились из-за длительных протестов фермеров в Польше и ряде других стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции. При этом страны – члены ЕС разделились во мнениях. В частности, Польша и Франция требуют ужесточить ограничения, а не расширять беспошлинный импорт украинской продукции.
Подоляк пожаловался, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала СВО, недостойны союзников Украины. По его словам, постоянные разногласия по этому вопросу выглядят как минимум странно.
Напомним, в январе во Франции начались протесты фермеров. В частности, люди были недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции в страну. С аналогичными требованиями ранее выступали фермеры из Германии, Молдавии, Польши и ряда других государств. На днях стало известно, что Европарламент продлил беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до 2025 года.
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