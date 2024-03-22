"Это только начало": В Госдуме после слов Орбана посоветовали Западу готовиться принимать груз 200

Российская армия будет в большом количестве ликвидировать солдат, которых Запад направит на Украину. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что войска западных стран уже к лету могут появиться на территории Незалежной.

По словам парламентария, раз на Западе начали публично говорить по поводу сроков и количества военного контингента, который подготавливают для отправки на Украину, значит, принципиальное решение об этом уже принято. То же самое, к слову, было и со всеми поставками западной техники, напомнил Журавлёв. Он также обратил внимание на то, что и без громких заявлений из-за рубежа и так всем понятно, что западные военные уже давно присутствуют на Украине, теперь их просто будет ещё больше.

"Поэтому нам следует готовиться в больших количествах уничтожать британцев, французов и поляков, а им — принимать груз 200 и как-то оправдываться перед собственным населением за жертвы в далёкой от них войне. Но это только начало", — резюмировал депутат.