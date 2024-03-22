У "Крокуса" проверяют подозрительный микроавтобус, на нём могли приехать террористы
SHOT: Подозрительный белый микроавтобус проверяют на стоянке у "Крокуса"
На стоянке у концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске проверяют подозрительный микроавтобус. По информации SHOT, на нём могли приехать террористы.
Подозрительный белый микроавтобус проверяют на стоянке у "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT
В эти минуты силовики проверяют данное транспортное средство, которое вызвало подозрение. Предварительно, микроавтобус может быть заминирован.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые указания в связи с трагедией.
Telegram / SHOT