Регион

Уведомления отключены

22 марта, 19:57

У "Крокуса" проверяют подозрительный микроавтобус, на нём могли приехать террористы

SHOT: Подозрительный белый микроавтобус проверяют на стоянке у "Крокуса"

На стоянке у концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске проверяют подозрительный микроавтобус. По информации SHOT, на нём могли приехать террористы.

Подозрительный белый микроавтобус проверяют на стоянке у "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT

В эти минуты силовики проверяют данное транспортное средство, которое вызвало подозрение. Предварительно, микроавтобус может быть заминирован.

Силовики пошли на штурм "Крокуса", где забаррикадировались стрелки
Силовики пошли на штурм "Крокуса", где забаррикадировались стрелки

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые указания в связи с трагедией.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров