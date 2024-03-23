Во время теракта в "Крокус сити холле" прохожие спасли ребёнка-колясочника

Стало известно о том, что во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" (Crocus City Hall) был спасён ребёнок-колясочник. Об этом рассказали корреспонденты Kp.ru со ссылкой на женщину по имени Анна, которая является матерью 16-летнего мальчика с ДЦП.

Она рассказала журналистам, что во время случившегося вместе с сыном была на втором этаже, рядом со входом в зал. После стрельбы началась паника, и люди начали выбегать из здания.

"Прятаться особо негде было. Колонны какие-то, но я понимала, что пойдут эти люди с автоматами, увидят. Захотят пристрелить — пристрелят. Там лестницы были, а мы с коляской. Подумала спуститься там, чтобы нас не затоптали и чтобы мы никому не мешали", — рассказала собеседница издания.