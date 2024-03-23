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22 марта, 21:31

Во время теракта в "Крокус сити холле" прохожие спасли ребёнка-колясочника

Kp.ru: Во время теракта в "Крокусе" очевидцы спасли ребёнка-колясочника

Стало известно о том, что во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" (Crocus City Hall) был спасён ребёнок-колясочник. Об этом рассказали корреспонденты Kp.ru со ссылкой на женщину по имени Анна, которая является матерью 16-летнего мальчика с ДЦП.

Она рассказала журналистам, что во время случившегося вместе с сыном была на втором этаже, рядом со входом в зал. После стрельбы началась паника, и люди начали выбегать из здания.

"Прятаться особо негде было. Колонны какие-то, но я понимала, что пойдут эти люди с автоматами, увидят. Захотят пристрелить — пристрелят. Там лестницы были, а мы с коляской. Подумала спуститься там, чтобы нас не затоптали и чтобы мы никому не мешали", — рассказала собеседница издания.

Анна также сообщила, что по пути видела лежащую на полу окровавленную девушку. В результате спуститься на первый этаж матери с больным ребёнком помогли находившиеся рядом мужчины, в связи с чем она выразила в их адрес слова благодарности. Впоследствии пострадавшая вместе с мальчиком на коляске дошли до метро.

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В Сети рассказали о героизме прохожих, помогавших вытаскивать раненых из "Крокуса"

Напомним, в красногорском Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Один из зрителей концерта "Пикника", который находился в зале "Крокуса" во время теракта, рассказал, что террористы ворвались в помещение и сразу же открыли стрельбу по людям, которые сидели в первых рядах. Другой свидетель событий, мужчина по имени Кирилл, который должен был работать фотографом на мероприятии, рассказал, что после теракта в здании началась паника и давка, а сам он видел, как преступники с оружием заходили внутрь. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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