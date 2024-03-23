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22 марта, 21:13

Фотограф из "Крокуса" смог спастись от гибели благодаря "опыту Советской армии"

Обрушение кровли Crocus City Hall. Обложка © Life.ru

Обрушение кровли Crocus City Hall. Обложка © Life.ru

Мужчина по имени Кирилл, который должен был работать фотографом на концерте рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), рассказал, что после теракта в здании началась паника и давка. В беседе с телеграм-каналом SHOT он указал, что, когда всё случилось, находился на первом этаже и видел, как преступники с оружием заходили внутрь.

Работавший в "Крокусе" фотограф в трёх словах рассказал, как ему удалось сбежать при теракте. Видео © Telegram / SHOT

Тем не менее ему удалось спастись. О том, как ему удалось сбежать, мужчина рассказал коротко.

"Опыт Советской армии. Посмотрел, куда стрельба переместилась, и ушёл. Паника началась, на первом этаже я был, как раз они входили", — рассказал он.

В момент стрельбы в "Крокусе" в некоторых залах проходили детские соревнования
В момент стрельбы в "Крокусе" в некоторых залах проходили детские соревнования

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров. Появилось видео, как сотни людей спасаются бегством после теракта.

Никита Осипов
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