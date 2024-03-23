Фотограф из "Крокуса" смог спастись от гибели благодаря "опыту Советской армии"

Мужчина по имени Кирилл, который должен был работать фотографом на концерте рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), рассказал, что после теракта в здании началась паника и давка. В беседе с телеграм-каналом SHOT он указал, что, когда всё случилось, находился на первом этаже и видел, как преступники с оружием заходили внутрь.