Регион

Уведомления отключены

22 марта, 23:05

Похожий на СВУ предмет нашли в одежде одного из погибших в "Крокусе"

SHOT: Предмет, похожий на СВУ, обнаружили в одежде одного из погибших в "Крокусе"

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, нашли в одежде одного из погибших в "Крокус сити холле". Его обнаружили при осмотре тел, которые привезли с места происшествия в оперштаб на автобусе, сообщает SHOT.

Обстановка рядом с "Крокусом". Видео © SHOT

Сейчас территорию оцепили, работают сапёры. Уточняется, что штаб находится примерно в 100 метрах от концертного зала, где произошла трагедия. Личность погибшего устанавливают.

Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления
Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления

Напомним, накануне вечером в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там начался пожар, начала рушиться крыша. В результате трагедии 40 человек погибло. Опубликован список получивших ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров