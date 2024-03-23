Похожий на СВУ предмет нашли в одежде одного из погибших в "Крокусе"
SHOT: Предмет, похожий на СВУ, обнаружили в одежде одного из погибших в "Крокусе"
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, нашли в одежде одного из погибших в "Крокус сити холле". Его обнаружили при осмотре тел, которые привезли с места происшествия в оперштаб на автобусе, сообщает SHOT.
Обстановка рядом с "Крокусом". Видео © SHOT
Сейчас территорию оцепили, работают сапёры. Уточняется, что штаб находится примерно в 100 метрах от концертного зала, где произошла трагедия. Личность погибшего устанавливают.
Напомним, накануне вечером в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там начался пожар, начала рушиться крыша. В результате трагедии 40 человек погибло. Опубликован список получивших ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.