Члены Совбеза ООН осудили теракт в "Крокусе" и призвали наказать виновных
Члены Совета Безопасности ООН осудили теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), в результате которого погибли десятки и пострадали более сотни человек. Об этом говорится в заявлении организации, выпущенном председателем Совета Ямадзаки Казуюки (Япония). Его публикует первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске. <...> Этот преступный акт терроризма привёл к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии", — говорится в сообщении.
Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семьям жертв и всем россиянам, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления тем, кто получил ранения в результате стрельбы. Вместе с тем они сочли необходимым наказать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и финансистов этого теракта, а также призвали все государства сотрудничать с Россией в этом вопросе.
"Члены Совета Безопасности подтвердили, что любые акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивации, где бы и кем бы они ни были совершены", — также отмечается в заявлении.
Накануне вечером в "Крокус сити холле", где должна была выступить группа "Пикник", произошёл теракт. Минимум пять боевиков ворвались в здание и начали палить по людям, после чего начался пожар и стала рушиться крыша. В результате трагедии 40 человек погибло, почти 150 человек пострадало. Возбуждено уголовное дело.
Life.ru