Члены Совбеза ООН осудили теракт в "Крокусе" и призвали наказать виновных

Члены Совета Безопасности ООН осудили теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), в результате которого погибли десятки и пострадали более сотни человек. Об этом говорится в заявлении организации, выпущенном председателем Совета Ямадзаки Казуюки (Япония). Его публикует первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске. <...> Этот преступный акт терроризма привёл к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семьям жертв и всем россиянам, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления тем, кто получил ранения в результате стрельбы. Вместе с тем они сочли необходимым наказать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и финансистов этого теракта, а также призвали все государства сотрудничать с Россией в этом вопросе.