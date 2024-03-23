В Красногорске откроют центр помощи для родственников пострадавших в "Крокусе"

В бизнес-центре "Кубик" в Красногорске откроется центр помощи, где родные жертв и пострадавших от рук террористов в Crocus City Hall смогут узнать всю необходимую информацию. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв о главных задачах в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"В 10 утра в БЦ "Кубик", в помещениях фонда "Защитники Отечества", начнёт работу наш центр помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации главы области.