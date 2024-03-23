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23 марта, 06:56

В Красногорске откроют центр помощи для родственников пострадавших в "Крокусе"

В бизнес-центре "Кубик" в Красногорске откроется центр помощи, где родные жертв и пострадавших от рук террористов в Crocus City Hall смогут узнать всю необходимую информацию. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв о главных задачах в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"В 10 утра в БЦ "Кубик", в помещениях фонда "Защитники Отечества", начнёт работу наш центр помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации главы области.

В центре будут работать представители и подмосковного и московского правительств, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы. Также Воробьёв напомнил телефон горячей линии: 122-0.

Life.ru показывает огромную очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"
Life.ru показывает огромную очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Напомним, теракт произошёл в красногорском Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером 22 марта. Несколько вооружённых злоумышленников вошли в здание и начали вести огонь по собравшимся перед концертом группы "Пикник" людям, а после этого подожгли здание. Вскоре "Крокус" запылал, у него стала проваливаться крыша. Сообщается о по меньшей мере 60 жертвах, ранения получили более 140 человек. Известно, что погибло трое детей. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта от ФСБ, СК, МВД и Росгвардии.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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