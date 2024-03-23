В Красногорске откроют центр помощи для родственников пострадавших в "Крокусе"
В бизнес-центре "Кубик" в Красногорске откроется центр помощи, где родные жертв и пострадавших от рук террористов в Crocus City Hall смогут узнать всю необходимую информацию. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв о главных задачах в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"В 10 утра в БЦ "Кубик", в помещениях фонда "Защитники Отечества", начнёт работу наш центр помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации главы области.
В центре будут работать представители и подмосковного и московского правительств, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы. Также Воробьёв напомнил телефон горячей линии: 122-0.
Напомним, теракт произошёл в красногорском Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером 22 марта. Несколько вооружённых злоумышленников вошли в здание и начали вести огонь по собравшимся перед концертом группы "Пикник" людям, а после этого подожгли здание. Вскоре "Крокус" запылал, у него стала проваливаться крыша. Сообщается о по меньшей мере 60 жертвах, ранения получили более 140 человек. Известно, что погибло трое детей. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта от ФСБ, СК, МВД и Росгвардии.
Life.ru