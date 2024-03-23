В Брянской области введён план "Перехват" для поимки террористов из "Крокуса"
Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Обложка © SHOT
Инспекторы ГИБДД передали пограничникам информацию об остановленной в Брянской области машине "Рено", на которой, предположительно, могли передвигаться преступники, устроившие теракт в московском Crocus City Hall. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас у границы между Россией и Украиной введён дополнительный контроль, чтобы сбежавшие из автомобиля двое злоумышленников не смогли покинуть территорию страны. Ведутся их поиски. По данным Госавтоинспекции, в Брянской области объявлены ограничения на движение транспорта на участке трассы М-3 "Украина".
Напомним, ранее появилась информация, что белый автомобиль, на котором могли скрыться террористы, остановили в Брянской области. В салоне "Рено Симбол" было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать.
Напомним, вечером 22 марта в столичном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько террористов ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья.