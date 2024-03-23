В Брянской области введён план "Перехват" для поимки террористов из "Крокуса" 23 марта, 07:18 14314 14314 Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Обложка © SHOT

Инспекторы ГИБДД передали пограничникам информацию об остановленной в Брянской области машине "Рено", на которой, предположительно, могли передвигаться преступники, устроившие теракт в московском Crocus City Hall. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас у границы между Россией и Украиной введён дополнительный контроль, чтобы сбежавшие из автомобиля двое злоумышленников не смогли покинуть территорию страны. Ведутся их поиски. По данным Госавтоинспекции, в Брянской области объявлены ограничения на движение транспорта на участке трассы М-3 "Украина".

Напомним, ранее появилась информация, что белый автомобиль, на котором могли скрыться террористы, остановили в Брянской области. В салоне "Рено Симбол" было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать.

Авторы Татьяна Миссуми