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23 марта, 11:04

Глава Евросовета Мишель осудил теракт в "Крокусе", унёсший жизни 115 человек

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" и выразил соболезнования семьям погибших.

"Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей — это человеческая трагедия, мои соболезнования жертвам и их семьям", — сообщил Мишель на своей странице в соцсети X.

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Напомним, 22 марта террористы открыли огонь по мирным людям в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Количество погибших после разбора завалов увеличилось до 115, а число пострадавших превышает 120 человек. Машину, на которой террористы планировали скрыться, задержали. Сейчас СК ведёт допрос головорезов, причастных к массовому убийству людей в "Крокусе".

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Владимир Озеров
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