Глава Евросовета Мишель осудил теракт в "Крокусе", унёсший жизни 115 человек

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" и выразил соболезнования семьям погибших.

"Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей — это человеческая трагедия, мои соболезнования жертвам и их семьям", — сообщил Мишель на своей странице в соцсети X.