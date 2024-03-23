Глава Евросовета Мишель осудил теракт в "Крокусе", унёсший жизни 115 человек
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" и выразил соболезнования семьям погибших.
"Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей — это человеческая трагедия, мои соболезнования жертвам и их семьям", — сообщил Мишель на своей странице в соцсети X.
Напомним, 22 марта террористы открыли огонь по мирным людям в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Количество погибших после разбора завалов увеличилось до 115, а число пострадавших превышает 120 человек. Машину, на которой террористы планировали скрыться, задержали. Сейчас СК ведёт допрос головорезов, причастных к массовому убийству людей в "Крокусе".
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET