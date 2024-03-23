Появились фото из логова убийц из "Крокуса" в московском отеле

Преступники, устроившие теракт в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", жили на севере Москвы — в апарт-отеле "Окружной". Сутки проживания там стоят около трёх тысяч рублей, сообщает SHOT и публикует кадры из логова убийц.