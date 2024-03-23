Появились фото из логова убийц из "Крокуса" в московском отеле
SHOT: Террористы из "Крокуса" жили в апарт-отеле на севере Москвы
Террористы из "Крокуса" жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT
Преступники, устроившие теракт в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", жили на севере Москвы — в апарт-отеле "Окружной". Сутки проживания там стоят около трёх тысяч рублей, сообщает SHOT и публикует кадры из логова убийц.
Террористы жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в красногорском Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Число жертв террористической атаки увеличилось до 143. По информации следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Однако автомобиль террористов был замечен и остановлен в Брянской области, в 100 километрах от границы. На допросе один из задержанных заявил, что пошёл на массовое убийство людей, чтобы заработать 500 тысяч рублей.