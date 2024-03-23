Регион

Уведомления отключены

23 марта, 11:35
4151

Появились фото из логова убийц из "Крокуса" в московском отеле

SHOT: Террористы из "Крокуса" жили в апарт-отеле на севере Москвы

Террористы из "Крокуса" жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT

Террористы из "Крокуса" жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT

Преступники, устроившие теракт в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", жили на севере Москвы — в апарт-отеле "Окружной". Сутки проживания там стоят около трёх тысяч рублей, сообщает SHOT и публикует кадры из логова убийц.

Террористы жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT

Террористы жили в апарт-отеле на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в "Крокусе"
Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в красногорском Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Число жертв террористической атаки увеличилось до 143. По информации следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Однако автомобиль террористов был замечен и остановлен в Брянской области, в 100 километрах от границы. На допросе один из задержанных заявил, что пошёл на массовое убийство людей, чтобы заработать 500 тысяч рублей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров