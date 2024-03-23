"Не мог оставить под огнём": Житель Дмитрова вывел несколько семей с детьми из "Крокуса" Житель Дмитрова прикрыл собой и вывел восемь человек из "Крокуса" 23 марта, 12:23 Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Житель подмосковного Дмитрова Александр спас восьмерых человек, прикрывая собой и выводя из "Крокус сити холла", где открыли стрельбу террористы. Об этом мужчина рассказал телеканалу "360".

На концерт группы "Пикник" он пришёл вместе с женой, оставив дома восьмилетнего сына. Их места были в середине зала. Сначала раздался грохот, похожий на динамит или фугасную гранату, затем послышалась автоматная очередь, поделился Александр. Тогда все начали вставать и пытаться пробраться к противоположному выходу.

Звуки выстрелов слышались из разных точек, Александр с женой сначала укрылись за барной стойкой, где также спрятались ещё восемь человек. Но мужчина быстро понял, что их найдут и попросту расстреляют в упор. Он стал убеждать окружающих начать выбираться из здания, но никто из-за страха не мог сдвинуться с места. Тогда Александр начал силой поднимать людей и заставлять идти.

"Я больше за детей переживал. У нас дома один остался восьмилетний сын. Тут ещё дети, я, когда их выводил из-под стрельбы, спиной закрывал детей. Не знаю почему, возможно, на автомате. Мне было нестрашно. Я должен был это сделать. Я не мог детей оставить под огнём", — отметил он.

Авторы Татьяна Миссуми