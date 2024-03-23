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23 марта, 12:53

Целью организаторов теракта в "Крокусе" назвали развязать межнациональную войну в России

Подоляка счёл теракт в "Крокусе" попыткой развязать межнациональную войну в РФ

Стоящие за организацией теракта в "Крокусе" специально наняли выходцев из Средней Азии, чтобы развязать межнациональную войну внутри России, считает представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка. По его словам, такими методами Запад совместно с Украиной хочет победить в СВО.

"Итак, Киев упирается руками и ногами, что всё это не дело рук его спецслужб, но это уже и не так важно. Ясно, что все, кто захочет им поверить, сделают вид, что верят, а мнение мирового большинства мало интересует тех, кто возомнил себя полубогом, имеющим право решать, кто прав, а кто нет и кому прощать преступления, а кому нет", — рассказал журналист в своём телеграм-канале.

Подоляка отметил, что и в Киеве, и там, где задумали теракт, осознавали риски ситуации, однако всё равно пошли на такой шаг. По его словам, то, почему украинские спецслужбы наняли мигрантов из Средней Азии, которых много в РФ, имеет определённый подтекст. Он считает, что таким образом враг хочет развязать межнациональную войну в России, чтобы победить на фронте.

"По логике, следующим шагом организаторов теракта должна стать попытка организовать аналог, но уже со стороны каких-то "отмороженных русских", который будет уже иметь либо мигрантский, либо исламский подтекст. А далее, по задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной или конфессиональной почве, что позволит Западу и Киеву... выиграть войну на Украине", — объяснил он.

Подоляка призвал настоящих русских патриотов не вестись на провокации и не поддаваться на попытки качать на эту тему. Он подчеркнул, что это будет только на руку врагу, который чужими руками хочет уничтожить Россию.

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В Госдуме распознали фашистские методы Украины и её хозяев в кровавой бойне в "Крокусе"

Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), прошла в зрительный зал, стреляя во всех на своём пути, открыла огонь по сидевшим внутри зрителям, а после этого злоумышленники подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к нападению. Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, ещё свыше 120 пострадало.

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Life.ru

Александра Мышляева
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