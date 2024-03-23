Целью организаторов теракта в "Крокусе" назвали развязать межнациональную войну в России

Стоящие за организацией теракта в "Крокусе" специально наняли выходцев из Средней Азии, чтобы развязать межнациональную войну внутри России, считает представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка. По его словам, такими методами Запад совместно с Украиной хочет победить в СВО.

"Итак, Киев упирается руками и ногами, что всё это не дело рук его спецслужб, но это уже и не так важно. Ясно, что все, кто захочет им поверить, сделают вид, что верят, а мнение мирового большинства мало интересует тех, кто возомнил себя полубогом, имеющим право решать, кто прав, а кто нет и кому прощать преступления, а кому нет", — рассказал журналист в своём телеграм-канале.

Подоляка отметил, что и в Киеве, и там, где задумали теракт, осознавали риски ситуации, однако всё равно пошли на такой шаг. По его словам, то, почему украинские спецслужбы наняли мигрантов из Средней Азии, которых много в РФ, имеет определённый подтекст. Он считает, что таким образом враг хочет развязать межнациональную войну в России, чтобы победить на фронте.

"По логике, следующим шагом организаторов теракта должна стать попытка организовать аналог, но уже со стороны каких-то "отмороженных русских", который будет уже иметь либо мигрантский, либо исламский подтекст. А далее, по задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной или конфессиональной почве, что позволит Западу и Киеву... выиграть войну на Украине", — объяснил он.