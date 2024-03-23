Целью организаторов теракта в "Крокусе" назвали развязать межнациональную войну в России
Подоляка счёл теракт в "Крокусе" попыткой развязать межнациональную войну в РФ
Стоящие за организацией теракта в "Крокусе" специально наняли выходцев из Средней Азии, чтобы развязать межнациональную войну внутри России, считает представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка. По его словам, такими методами Запад совместно с Украиной хочет победить в СВО.
"Итак, Киев упирается руками и ногами, что всё это не дело рук его спецслужб, но это уже и не так важно. Ясно, что все, кто захочет им поверить, сделают вид, что верят, а мнение мирового большинства мало интересует тех, кто возомнил себя полубогом, имеющим право решать, кто прав, а кто нет и кому прощать преступления, а кому нет", — рассказал журналист в своём телеграм-канале.
Подоляка отметил, что и в Киеве, и там, где задумали теракт, осознавали риски ситуации, однако всё равно пошли на такой шаг. По его словам, то, почему украинские спецслужбы наняли мигрантов из Средней Азии, которых много в РФ, имеет определённый подтекст. Он считает, что таким образом враг хочет развязать межнациональную войну в России, чтобы победить на фронте.
"По логике, следующим шагом организаторов теракта должна стать попытка организовать аналог, но уже со стороны каких-то "отмороженных русских", который будет уже иметь либо мигрантский, либо исламский подтекст. А далее, по задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной или конфессиональной почве, что позволит Западу и Киеву... выиграть войну на Украине", — объяснил он.
Подоляка призвал настоящих русских патриотов не вестись на провокации и не поддаваться на попытки качать на эту тему. Он подчеркнул, что это будет только на руку врагу, который чужими руками хочет уничтожить Россию.
Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), прошла в зрительный зал, стреляя во всех на своём пути, открыла огонь по сидевшим внутри зрителям, а после этого злоумышленники подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к нападению. Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, ещё свыше 120 пострадало.
Life.ru