Регион

Уведомления отключены

23 марта, 15:58

"Хезболла" осудила кровавый теракт в "Крокусе" со 133 погибшими

Ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла" выступила с осуждением теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в телеграм-канале организации.

"Мы решительно осуждаем кровавый теракт в одном из крупнейших развлекательных центров Москвы", — сказано в тексте сообщения представителей "Хезболлы".

Эрдоган разделил с Путиным скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"
Эрдоган разделил с Путиным скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта вооружённые автоматами боевики вошли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли помещение, облив сиденья в зрительном зале бензином. Следственный комитет России опубликовал информацию о 133 жертвах теракта. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались покинуть Россию, бежав на Украину. Один из головорезов признался, что совершил преступление ради награды в 500 тысяч рублей, а указания получил от анонимных кураторов в Сети.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • хезболла
  • Мировая политика
  • Криминал
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров