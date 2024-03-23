"Хезболла" осудила кровавый теракт в "Крокусе" со 133 погибшими
Ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла" выступила с осуждением теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в телеграм-канале организации.
"Мы решительно осуждаем кровавый теракт в одном из крупнейших развлекательных центров Москвы", — сказано в тексте сообщения представителей "Хезболлы".
Напомним, 22 марта вооружённые автоматами боевики вошли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли помещение, облив сиденья в зрительном зале бензином. Следственный комитет России опубликовал информацию о 133 жертвах теракта. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались покинуть Россию, бежав на Украину. Один из головорезов признался, что совершил преступление ради награды в 500 тысяч рублей, а указания получил от анонимных кураторов в Сети.
Life.ru