Более 3 тысяч человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Более трёх тысяч человек в Москве и Подмосковье сдали кровь для пострадавших после произошедшего в "Крокус сити холле" теракта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Вы знаете, что сегодня большое количество наших жителей в разных уголках, и прежде всего в Москве и Московской области, сдавали кровь? Эта трагедия объединила всех нас. Более трёх тысяч человек пришли сдавать кровь и всячески предлагали свою помощь", — рассказал Воробьёв журналистам.

По его словам, множество российских компаний предложили свою помощь дополнительно к компенсациям, которые выплачивает Москва и Московская область.