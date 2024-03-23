Более 3 тысяч человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"
Более трёх тысяч человек в Москве и Подмосковье сдали кровь для пострадавших после произошедшего в "Крокус сити холле" теракта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Вы знаете, что сегодня большое количество наших жителей в разных уголках, и прежде всего в Москве и Московской области, сдавали кровь? Эта трагедия объединила всех нас. Более трёх тысяч человек пришли сдавать кровь и всячески предлагали свою помощь", — рассказал Воробьёв журналистам.
По его словам, множество российских компаний предложили свою помощь дополнительно к компенсациям, которые выплачивает Москва и Московская область.
"Если у российского бизнеса такая возможность и желание есть, мы предоставим счёт, где бизнес может поучаствовать. Огромное количество людей сегодня предлагало нам самую разную помощь. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил неравнодушие", — заявил губернатор.
Life.ru уже писал, что после произошедшего вчера ужасающего теракта в подмосковном "Крокус сити холле" огромное количество жителей Москвы и Подмосковья пришли в пункты для сдачи донорской крови, чтобы принять участие в помощи пострадавшим людям. ФСБ удалось накрыть головорезов на выезде из Брянской области, когда те пытались попасть на границу с Украиной. Сейчас беглых террористов допрашивают в московском СК. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам страшной трагедии в "Крокусе".
Life.ru