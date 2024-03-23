Жителей Подмосковья предупредили о рассылке сообщений террористического характера

Жителям Подмосковья, в том числе детям, поступают "сообщения террористического характера" с незнакомых номеров. Не следует пересылать их дальше, предупредила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

"Это делается врагами с целью посеять панику и оказать психологическое давление", — написала она в телеграм-канале.

По словам главы городского округа, в случае получения подобного сообщения нужно немедленно блокировать абонента и не вступать с ним ни в какую переписку, не делать репосты своим родным и близким и информировать о данном инциденте Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.