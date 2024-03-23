Жителей Подмосковья предупредили о рассылке сообщений террористического характера
Глава Истры Витушева: Не стоит отвечать на сообщения террористического характера
Жителям Подмосковья, в том числе детям, поступают "сообщения террористического характера" с незнакомых номеров. Не следует пересылать их дальше, предупредила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
"Это делается врагами с целью посеять панику и оказать психологическое давление", — написала она в телеграм-канале.
По словам главы городского округа, в случае получения подобного сообщения нужно немедленно блокировать абонента и не вступать с ним ни в какую переписку, не делать репосты своим родным и близким и информировать о данном инциденте Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.
Витушева также отметила, что во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья обучающихся и сотрудников. Следует быть бдительными и доверять только официальным источникам информации, заключила она.
Как ранее сообщал Life.ru, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и начали палить по всем присутствующим. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо террористов. Боевиков поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. По информации МВД, все участники теракта в "Крокусе" являются иностранными гражданами.
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