МЧС опубликовало расширенный список погибших во время теракта в "Крокусе"

Расширенный список погибших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" появился на официальном портале МЧС России. К настоящему моменту в нём 29 из 133 жертв трагедии:

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказывал, что к настоящему времени удалось установить личности 50 человек из 133 погибших при теракте в "Крокус сити холле". Разбор завалов на месте трагедии продолжается, под обломками могут находиться тела других жертв.