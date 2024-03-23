МЧС опубликовало расширенный список погибших во время теракта в "Крокусе"
Расширенный список погибших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" появился на официальном портале МЧС России. К настоящему моменту в нём 29 из 133 жертв трагедии:
- Баклелышев Александр Борисович
- Телицын Константин Сергеевич
- Новосёлова Екатерина Павловна
- Смоляков Егор Андреевич
- Павлюченков Михаил
- Глезер Татьяна Викторовна
- Гусейнов (? Вугар Оглы)
- Дорофеева Екатерина Геннадьевна
- Пихановская (?Пихновская) Татьяна Борисовна
- Волкова Анна Владимировна
- Фирсова Ирина Александровна
- Бойко Татьяна Сергеевна
- Окишев Павел Сергеевич
- Гайнович Александр Владимирович
- Фигурин Игорь Евгеньевич
- Лаптев Сергей Михайлович
- Усачёва Ирина Викторовна
- Умерова Татьяна Анитовна
- Дорофеев Павел Николаевич
- Абдулова Татьяна Анатольевна
- Трунтова Любовь Александровна
- Соколов Роман Владимирович
- Герасимов Александр Сергеевич
- Волков Михаил Александрович
- Окишева Ирина Александровна
- Масленникова Ирина Ивановна
- Гайнович Светлана Анитовна
- Костюченко Кристина Игоревна
- Фигурина Анна Александровна
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказывал, что к настоящему времени удалось установить личности 50 человек из 133 погибших при теракте в "Крокус сити холле". Разбор завалов на месте трагедии продолжается, под обломками могут находиться тела других жертв.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 133 человека. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Боевиков задержали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.
Life.ru