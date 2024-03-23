Личности более 80 убитых при теракте в "Крокусе" ещё не смогли установить

К настоящему времени удалось установить личности 50 человек из 133 погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, [из них] 50 человек — предварительно, установлены их личности. Существует ещё процедура опознания, весьма сложная и важная", — объяснил глава региона.

Губернатор рассказал также, что в ходе поисково-спасательных работ в 23:00 будет сделан "технологический проём с западной стороны". Это облегчит доступ к концертному залу в следующие 12–14 часов. Большая часть завалов ещё не разобрана, отметил он. Воробьёв рассказал, что под завалами могут находиться тела погибших. По его словам, завтрашний день должен быть финальным — практически будет завершена поисковая операция.