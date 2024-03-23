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23 марта, 16:44

Личности более 80 убитых при теракте в "Крокусе" ещё не смогли установить

Воробьёв: Установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе"

"Крокус" после теракта и пожара. Фото © МЧС России

"Крокус" после теракта и пожара. Фото © МЧС России

К настоящему времени удалось установить личности 50 человек из 133 погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Воробьёв: Установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru

"133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, [из них] 50 человек — предварительно, установлены их личности. Существует ещё процедура опознания, весьма сложная и важная", — объяснил глава региона.

Губернатор рассказал также, что в ходе поисково-спасательных работ в 23:00 будет сделан "технологический проём с западной стороны". Это облегчит доступ к концертному залу в следующие 12–14 часов. Большая часть завалов ещё не разобрана, отметил он. Воробьёв рассказал, что под завалами могут находиться тела погибших. По его словам, завтрашний день должен быть финальным — практически будет завершена поисковая операция.

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Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе "награду" от куратора за убийство 143 человек

Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых автоматами террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы "Пикник". На пути от автомобильной парковки до зрительного зала они стреляли по всем, кто попадался им на глаза. Зал они залили бензином и подожгли. Следственный комитет России информирует, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и те четверо, кто нажимал на спусковые крючки. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.

Андрей Бражников
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