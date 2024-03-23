Баллы "Миллион призов" можно перевести на помощь пострадавшим в "Крокусе"

Сайт "Миллион призов" и Российский Красный Крест запустили сбор средств для пострадавших и семей погибших в результате теракта, произошедшего в "Крокус сити холле" в Красногорске. Об этом было объявлено представителями ГКУ "Новые технологии управления".

"Москвичи могут перевести одну тысячу, пять тысяч или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно. Перевести можно призовые баллы, начисленные за участие в программе "Выбираем вместе – 2024", — сообщили в пресс-службе.