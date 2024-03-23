Баллы "Миллион призов" можно перевести на помощь пострадавшим в "Крокусе"
Сайт "Миллион призов" и Российский Красный Крест запустили сбор средств для пострадавших и семей погибших в результате теракта, произошедшего в "Крокус сити холле" в Красногорске. Об этом было объявлено представителями ГКУ "Новые технологии управления".
"Москвичи могут перевести одну тысячу, пять тысяч или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно. Перевести можно призовые баллы, начисленные за участие в программе "Выбираем вместе – 2024", — сообщили в пресс-службе.
Для оказания помощи на сайте "Миллион призов" необходимо перейти на вкладку "Поощрения", выбрать акцию "Выбираем вместе – 2024" и перейти в раздел "Благотворительность", где можно перевести баллы в Российский Красный Крест.
Напомним, четверо вооружённых террористов атаковали концертный комплекс Crocus City Hall накануне вечером. Боевики расстреляли посетителей из автоматов, после чего подожгли здание. Их задержали в 100 километрах от границы с Украиной, где боевики пытались спрятаться. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143.
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