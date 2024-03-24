"Единая Россия" запускает сбор средств для пострадавших в "Крокусе"

Партия "Единая Россия" запустила сбор средств для оказания помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", который унёс жизни 133 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своём телеграм-канале.

"Единая Россия" проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в "Крокус cити холле". Средства собираются через благотворительный фонд "Добромир", — сказано в тексте.

По словам начальника Центрального исполкома партии Александра Сидякина, полученные средства будут использованы для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, а также другой необходимой помощи.

"В течение вчерашнего дня мы общались с представителями российского бизнеса. Они готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, детям, потерявшим родителей в этой чудовищной трагедии. Многие наши депутаты разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь", — рассказал Сидякин.