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24 марта, 09:21

"Единая Россия" запускает сбор средств для пострадавших в "Крокусе"

Партия "Единая Россия" запустила сбор средств для оказания помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", который унёс жизни 133 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своём телеграм-канале.

"Единая Россия" проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в "Крокус cити холле". Средства собираются через благотворительный фонд "Добромир", — сказано в тексте.

По словам начальника Центрального исполкома партии Александра Сидякина, полученные средства будут использованы для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, а также другой необходимой помощи.

"В течение вчерашнего дня мы общались с представителями российского бизнеса. Они готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, детям, потерявшим родителей в этой чудовищной трагедии. Многие наши депутаты разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь", — рассказал Сидякин.

Он отметил, что отделения "Единой России" в Москве и Подмосковье, регионах обеспечат необходимую связь с людьми, нуждающимися в такой помощи.

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Чудовищный теракт случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до границы с Украиной, где их ждали подельники.

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Life.ru

Владимир Озеров
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