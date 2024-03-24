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24 марта, 11:40

Родион Газманов сравнил гнетущую энергетику у "Крокуса" с Аллеей ангелов

Певец Родион Газманов рассказал о гнетущей энергетике у "Крокуса" и заявил, что подобное ощущал лишь в Беслане и на Аллее ангелов в Донецке. Об этом сын Олега Газманова рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

Родион Газманов приехал почтить память погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Zvezdanews

"Самое главное то, что мы вместе. Здесь очень тихо в очередях. Люди очень аккуратно, очень тепло друг с другом общаются, пытаются друг друга поддержать. Это очень светлый знак в этот тёмный день, когда люди показывают, что они вместе, что они рядом друг с другом", — сказал исполнитель.

Родион Газманов приехал к разрушенному огнём "Крокусу", чтобы тоже почтить память погибших. Он отметил, что ему не раз приходилось выступать на сцене этого концертного зала, служба безопасности которого никогда не давала повода усомниться в её профессионализме.

Белый дом осудил теракт в "Крокус сити холле", обвинив ИГИЛ*
Белый дом осудил теракт в "Крокус сити холле", обвинив ИГИЛ*

Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые расстреливали мирных жителей, а затем пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура по жертвам трагедии.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Владимир Озеров
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