Родион Газманов сравнил гнетущую энергетику у "Крокуса" с Аллеей ангелов
Певец Родион Газманов рассказал о гнетущей энергетике у "Крокуса" и заявил, что подобное ощущал лишь в Беслане и на Аллее ангелов в Донецке. Об этом сын Олега Газманова рассказал в интервью телеканалу "Звезда".
Родион Газманов приехал почтить память погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Zvezdanews
"Самое главное то, что мы вместе. Здесь очень тихо в очередях. Люди очень аккуратно, очень тепло друг с другом общаются, пытаются друг друга поддержать. Это очень светлый знак в этот тёмный день, когда люди показывают, что они вместе, что они рядом друг с другом", — сказал исполнитель.
Родион Газманов приехал к разрушенному огнём "Крокусу", чтобы тоже почтить память погибших. Он отметил, что ему не раз приходилось выступать на сцене этого концертного зала, служба безопасности которого никогда не давала повода усомниться в её профессионализме.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые расстреливали мирных жителей, а затем пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
Telegram / Zvezdanews