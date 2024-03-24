Родион Газманов сравнил гнетущую энергетику у "Крокуса" с Аллеей ангелов

Певец Родион Газманов рассказал о гнетущей энергетике у "Крокуса" и заявил, что подобное ощущал лишь в Беслане и на Аллее ангелов в Донецке. Об этом сын Олега Газманова рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

Родион Газманов приехал почтить память погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Zvezdanews

"Самое главное то, что мы вместе. Здесь очень тихо в очередях. Люди очень аккуратно, очень тепло друг с другом общаются, пытаются друг друга поддержать. Это очень светлый знак в этот тёмный день, когда люди показывают, что они вместе, что они рядом друг с другом", — сказал исполнитель.