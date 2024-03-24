"Мы с вами!": Китайские журналисты почтили память жертв теракта в "Крокусе" и поддержали россиян
Китайские журналисты возложили цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе"
У мемориала подмосковного "Крокус сити холла" образовалась огромная очередь из желающих почтить память погибших в кровавом теракте. Дождь не останавливает людей, с каждой минутой их количество только растёт. На месте присутствуют журналисты из Китая, которые передают слова поддержи россиянам от соотечественников, сообщает SHOT.
Видео © SHOT
"Это очень большая трагедия, которая была в Москве. Все погибшие — мирные люди. Это трагедия для всего человечества, поэтому мы здесь. У нас друзья из Китая звонили и сказали, что сочувствуют российским жителям", — сказал журналист.
Обстановка рядом с "Крокус Экспо". Видео © SHOT
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по неофициальной информации, число жертв достигает 143. Сразу после произошедшего задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ждали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.