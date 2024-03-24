"Мы с вами!": Китайские журналисты почтили память жертв теракта в "Крокусе" и поддержали россиян

У мемориала подмосковного "Крокус сити холла" образовалась огромная очередь из желающих почтить память погибших в кровавом теракте. Дождь не останавливает людей, с каждой минутой их количество только растёт. На месте присутствуют журналисты из Китая, которые передают слова поддержи россиянам от соотечественников, сообщает SHOT .

"Это очень большая трагедия, которая была в Москве. Все погибшие — мирные люди. Это трагедия для всего человечества, поэтому мы здесь. У нас друзья из Китая звонили и сказали, что сочувствуют российским жителям", — сказал журналист.