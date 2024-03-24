На МКС выразили соболезнования семьям погибших в "Крокусе"
На МКС выразили соболезнования семьям погибших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". От лица всего экипажа командир МКС Олег Кононенко выразил уверенность в том, что произошедшее сплотит российский народ перед внешними угрозами. Видеообращение к россиянам опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".
На МКС выразили соболезнования всем пострадавшим при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Мы глубоко потрясены известиями об ужасном теракте. Очень тяжело видеть жестокие кадры нападения на мирных граждан нашей страны. Решительно осуждаю это бесчеловечное террористическое нападение и от имени всего экипажа Международной космической станции. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе со всей Россией", — заявил командир МКС Олег Кононенко.
Напомним, атака террористов на Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по собравшимся на концерт группы "Пикник" людям незадолго до начала выступления. СК РФ сообщил, что теракт унёс жизни 137 человек, а неофициальные источники говорят о 143 жертвах. Правоохранители задержали 11 подозреваемых, в их числе четверо террористов. Преступники пытались бежать на Украину, где их ожидали подельники. Всех подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в столичное отделение СК.
Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"