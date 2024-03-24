На МКС выразили соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

На МКС выразили соболезнования семьям погибших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". От лица всего экипажа командир МКС Олег Кононенко выразил уверенность в том, что произошедшее сплотит российский народ перед внешними угрозами. Видеообращение к россиянам опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".