Строитель героически спас людей из "Крокуса", используя профессиональные навыки
Mash: Инженер-строитель пробил стену подсобки и спас 15 человек из "Крокуса"
Олег, спасший 15 человек из "Крокуса". Обложка © Telegram / Mash
Инженер-строитель, оказавшийся во время теракта в "Крокус сити холле", воспользовался своими профессиональными навыками, пробил кирпичную стену подсобки и вывел из концертного зала 15 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
На концерт группы "Пикник" 45-летний Олег пришёл вместе с другом. При звуках выстрелов вместе со всеми побежал наверх. Когда начался пожар и всё заволокло дымом, мужчина не растерялся и вывел группу из 12 человек на первый этаж — до забаррикадированной подсобки, где прятались ещё три гостя концертного зала.
Там Олег нашёл пожарный гидрант, включил воду и стал всех обливать, чтобы можно было дышать через вещи и не отравиться дымом. Дальше, будучи строителем, стал простукивать кирпичную кладку с целью обнаружить самый тонкий слой. Нашёл — и пробил его ножками от офисных стульев, хранившихся в подсобке. Проверив рукой через отверстие, что за стеной нет открытого горения, он стал по очереди выводить людей на свободу. Вскоре группа встретила пожарных. Направляясь к машинам скорой помощи, мужчина увидел раненого и вместе со спасателем донёс его до врачей.
Ранее Life.ru рассказывал про 15-летнюю Викторию, работавшую вечером 22 марта в гардеробной "Крокус сити холла". Она помогла десяткам людей выбраться из здания во время стрельбы. Помимо неё, отличились ещё два подростка — Никита и Ислам. Первый помогал эвакуировать людей с цокольного этажа. А второй вывел из здания более сотни человек, чем удивил всю страну. Моргенштерн* даже перевёл ему миллион рублей, а духовный лидер мусульман России пообещал наградить медалью.