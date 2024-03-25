Строитель героически спас людей из "Крокуса", используя профессиональные навыки

На концерт группы "Пикник" 45-летний Олег пришёл вместе с другом. При звуках выстрелов вместе со всеми побежал наверх. Когда начался пожар и всё заволокло дымом, мужчина не растерялся и вывел группу из 12 человек на первый этаж — до забаррикадированной подсобки, где прятались ещё три гостя концертного зала.

Там Олег нашёл пожарный гидрант, включил воду и стал всех обливать, чтобы можно было дышать через вещи и не отравиться дымом. Дальше, будучи строителем, стал простукивать кирпичную кладку с целью обнаружить самый тонкий слой. Нашёл — и пробил его ножками от офисных стульев, хранившихся в подсобке. Проверив рукой через отверстие, что за стеной нет открытого горения, он стал по очереди выводить людей на свободу. Вскоре группа встретила пожарных. Направляясь к машинам скорой помощи, мужчина увидел раненого и вместе со спасателем донёс его до врачей.