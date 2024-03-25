Более 5 тысяч человек эвакуировали из "Крокуса" в день теракта

В день теракта из здания "Крокус сити холла" было эвакуировано более 5 тысяч человек, ещё 100 спасли при пожаре. Об этом сообщил представитель компании "Крокус групп".