Более 5 тысяч человек эвакуировали из "Крокуса" в день теракта
"Крокус сити холл" в день теракта 22.03.2024. Фото © Life.ru
В день теракта из здания "Крокус сити холла" было эвакуировано более 5 тысяч человек, ещё 100 спасли при пожаре. Об этом сообщил представитель компании "Крокус групп".
"Из здания были эвакуированы 5 тысяч человек, пожарные спасли ещё 100 человек из подвала и с кровли при тушении", — цитирует его ТАСС.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.