В Москве на неопределённый срок закрыли все ТРК Vegas

В Москве на неопределённый срок закрыли торговые центры "Vegas Крокус сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское". Об этом сообщила сама компания.

"Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаёмся на связи", — говорится в сообщении.