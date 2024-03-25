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25 марта, 06:31
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В Москве на неопределённый срок закрыли все ТРК Vegas

В Москве на неопределённый срок закрыли торговые центры "Vegas Крокус сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское". Об этом сообщила сама компания.

"Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаёмся на связи", — говорится в сообщении.

Более 5 тысяч человек эвакуировали из "Крокуса" в день теракта
Более 5 тысяч человек эвакуировали из "Крокуса" в день теракта

Закрытие торговых центров произошло на фоне страшного теракта в "Крокус сити холле", который произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.

Обложка ©

Vk.com / ТРК VEGAS

Александра Вишнякова
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