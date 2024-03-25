Фонд Анны Асти перевёл миллион рублей пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Анна Асти. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Благотворительный фонд "Феникс", во главе которого стоит Анна Асти, перевёл миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", который произошёл 22 марта. Об этом сообщил "Феникс" в своём Telegram-канале.
Благотворительный фонд "Феникс" перевёл миллион рублей в Российский Красный Крест. Фото © Telegram / Фонд "ФЕНИКС"
Более того, фонд певицы призвал всех, кто имеет возможность помочь, сделать своё пожертвование, потому что поддержка в такое время необходима и все "добрые дела начинаются с нас самих".
"Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось случившееся. Вы также можете сделать своё пожертвование на официальном сайте гуманитарной организации", — написано в сообщении.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стало 137 человек. Ещё 182 человека пострадали. Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях.