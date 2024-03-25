Фонд Анны Асти перевёл миллион рублей пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Благотворительный фонд "Феникс", во главе которого стоит Анна Асти, перевёл миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", который произошёл 22 марта. Об этом сообщил "Феникс" в своём Telegram-канале.

Благотворительный фонд "Феникс" перевёл миллион рублей в Российский Красный Крест. Фото © Telegram / Фонд "ФЕНИКС"

Более того, фонд певицы призвал всех, кто имеет возможность помочь, сделать своё пожертвование, потому что поддержка в такое время необходима и все "добрые дела начинаются с нас самих".