Константин Малофеев уходит из Всемирного русского народного собора

"Я решил, что теперь могу сосредоточиться на работе в "Царьграде". Пришло время возглавить собственный "Царьград". Вы сами знаете, что я никогда его не возглавлял. Я был акционером, учредителем, но никогда не был на исполнительной роли. Я считаю, что та интеллектуальная задача, которая сейчас стоит, — создать образ будущего страны, настолько серьёзна, что я должен посвятить свою энергию и силы именно ей", — заключил Константин Малофеев.