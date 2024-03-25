Константин Малофеев уходит из Всемирного русского народного собора
Основатель "Царьграда" Константин Малофеев объявил об уходе из Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он сообщил, что уже поговорил со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В связи с этим учредитель "Первого русского" объявил о создании фонда "Царьград", который будет продвигать законодательные инициативы, направленные на коренное реформирование миграционной политики страны. Возглавить фонд Малофеев собирается лично.
Он отметил, что рабочий процесс Всемирного русского народного собора (ВРНС) требовал больших вложений сил и времени, но теперь, когда главные цели достигнуты, приоритетными для бизнесмена станут иные задачи.
"Я решил, что теперь могу сосредоточиться на работе в "Царьграде". Пришло время возглавить собственный "Царьград". Вы сами знаете, что я никогда его не возглавлял. Я был акционером, учредителем, но никогда не был на исполнительной роли. Я считаю, что та интеллектуальная задача, которая сейчас стоит, — создать образ будущего страны, настолько серьёзна, что я должен посвятить свою энергию и силы именно ей", — заключил Константин Малофеев.
22 марта произошла трагедия в "Крокусе". Боевики, покинув автомобиль, открыли огонь по посетителям красногорского концертного комплекса, после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали. 24 марта в России был объявлен днём общенационального траура по жертвам теракта. Правоохранители арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших мирных людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших головорезам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они покинули "Крокус" той страшной ночью. Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Смирнов Владимир