Малофеев заявил о втором фронте против России после теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Под видом "мирных" иностранцев в Россию из Средней Азии приезжают и завербованные Западом преступники, заявил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев после теракта в "Крокусе".
"Против России открыт второй фронт. Теракт в "Крокусе" сделал явью самые мрачные предупреждения об угрозе национальной безопасности России со стороны "трудовых" мигрантов из Средней Азии. Массовая расправа над русскими мирными гражданами организована и профинансирована ЦРУ и украинскими спецслужбами", — предупредил он.
Малофеев напомнил, что исполнителями теракта в подмосковном "Крокус сити холле" стали выходцы из Средней Азии, при этом скрыться они собирались на территории Украины, а вовсе не на своей родине. Значит, заказчиков следует искать именно на Западе, продолжил глава канала. ЦРУ и МИ-6 заинтересованы в том, чтобы в Россию не прекращался поток "трудолюбивых азиатов", которые могут стать прекрасным террористическим подпольем на территории РФ, отметил Малофеев.
Он уверен, что любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны строго пресекаться, а нарушителей следует сразу выдворять за рубеж без права возвращения в нашу страну. Следует ужесточить правила въезда граждан из соседних стран, а также перестать лояльно относиться к попыткам насаждать чужую культуру и создавать диаспоры.
"Тот, кто хочет стать русским, должен сам адаптироваться под великую русскую культуру, являющуюся главной скрепой нашей великой и суверенной страны! Кто не хочет или не в состоянии, тому здесь не место", — подчеркнул Малофеев.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.