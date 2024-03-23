Малофеев заявил о втором фронте против России после теракта в "Крокусе" 23 марта, 14:32 Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Под видом "мирных" иностранцев в Россию из Средней Азии приезжают и завербованные Западом преступники, заявил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев после теракта в "Крокусе".

"Против России открыт второй фронт. Теракт в "Крокусе" сделал явью самые мрачные предупреждения об угрозе национальной безопасности России со стороны "трудовых" мигрантов из Средней Азии. Массовая расправа над русскими мирными гражданами организована и профинансирована ЦРУ и украинскими спецслужбами", — предупредил он.

Малофеев напомнил, что исполнителями теракта в подмосковном "Крокус сити холле" стали выходцы из Средней Азии, при этом скрыться они собирались на территории Украины, а вовсе не на своей родине. Значит, заказчиков следует искать именно на Западе, продолжил глава канала. ЦРУ и МИ-6 заинтересованы в том, чтобы в Россию не прекращался поток "трудолюбивых азиатов", которые могут стать прекрасным террористическим подпольем на территории РФ, отметил Малофеев.

Он уверен, что любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны строго пресекаться, а нарушителей следует сразу выдворять за рубеж без права возвращения в нашу страну. Следует ужесточить правила въезда граждан из соседних стран, а также перестать лояльно относиться к попыткам насаждать чужую культуру и создавать диаспоры.

"Тот, кто хочет стать русским, должен сам адаптироваться под великую русскую культуру, являющуюся главной скрепой нашей великой и суверенной страны! Кто не хочет или не в состоянии, тому здесь не место", — подчеркнул Малофеев.

Авторы Татьяна Миссуми