Всё мусульманское сообщество России осудило теракт в "Крокусе"
Верховный муфтий Российской Федерации Талгат Сафич Таджуддин выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в террористической атаке на "Крокус сити холл" в Подмосковье. Его заявление опубликовано на сайте Центрального управления мусульман России.
"Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершённом 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл" подмосковного Красногорска боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны", — сказано в сообщении муфтия.
Он заявил, что акт подобной подлости в своей античеловечности может вызвать только возмущение и гнев. Талгат Сафич Таджуддин призвал народ России сплотить ряды в противостоянии с экстремизмом и терроризмом, поборники которого желают разобщить страну.
Слова скорби произнёс и муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он выразил надежду, что все причастные к организации подлого и жестокого нападения на мирных людей в самом скором времени будут пойманы и наказаны.
Заявление по поводу трагедии опубликовал также муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он пожелал родным и близким убитых террористами терпения и сил. Атаку он назвал бесчеловечным преступлением, которому не может быть оправдания, а пойти на него могли только в высшей степени жестокие люди, лишённые духовного начала.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых автоматами людей зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должен был начаться концерт группы "Пикник". Внутри комплекса террористы стреляли во всех, кто им встречался. Затем они подожгли зрительный зал, облив бензином кресла. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо непосредственных исполнителей-стрелков. Боевиков взяли неподалёку от границы с Украиной, куда они, согласно предварительной версии, намеревались бежать. Глава России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Life.ru