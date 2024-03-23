Всё мусульманское сообщество России осудило теракт в "Крокусе"

Верховный муфтий Российской Федерации Талгат Сафич Таджуддин выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в террористической атаке на "Крокус сити холл" в Подмосковье. Его заявление опубликовано на сайте Центрального управления мусульман России.

"Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершённом 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл" подмосковного Красногорска боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны", — сказано в сообщении муфтия.

Он заявил, что акт подобной подлости в своей античеловечности может вызвать только возмущение и гнев. Талгат Сафич Таджуддин призвал народ России сплотить ряды в противостоянии с экстремизмом и терроризмом, поборники которого желают разобщить страну.

Слова скорби произнёс и муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он выразил надежду, что все причастные к организации подлого и жестокого нападения на мирных людей в самом скором времени будут пойманы и наказаны.