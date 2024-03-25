Путин: Террористы хотели посеять панику в России, но встретили единение
На фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле" российский народ показал настоящую сплочённость. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
"Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки", — подчеркнул Путин.
Кроме того, он отметил, что хладнокровные убийцы, по вине которых лишилось жизни множество людей, хотели посеять панику и разлад в обществе, однако встретили единение народа и готовность бороться со злом.
"Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — добавил российский лидер.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание "Крокуса", убивая всех на своём пути. По последним официальным сведениям, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Быркин Павел