Путин: Террористы хотели посеять панику в России, но встретили единение

На фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле" российский народ показал настоящую сплочённость. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".

"Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки", — подчеркнул Путин.

Кроме того, он отметил, что хладнокровные убийцы, по вине которых лишилось жизни множество людей, хотели посеять панику и разлад в обществе, однако встретили единение народа и готовность бороться со злом.