Немецкий город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"

Немецкий Хёхштадт-ан-дер-Айш — город-побратим Красногорска — готовит письмо Подмосковью и самой столице региона по случаю теракта в "Крокус сити холле". Об этом по просьбе властей населённого пункта сообщил местный журналист Клаус Штриенц.

"Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта – Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", — сказал он в беседе с РИА "Новости".