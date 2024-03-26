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26 марта, 06:47

Немецкий город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"

Подмосковный "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

Подмосковный "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

Немецкий Хёхштадт-ан-дер-Айш — город-побратим Красногорска — готовит письмо Подмосковью и самой столице региона по случаю теракта в "Крокус сити холле". Об этом по просьбе властей населённого пункта сообщил местный журналист Клаус Штриенц.

"Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта – Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Отношения между городами зародились в 1996 году с началом сотрудничества между местными гимназиями. Однако после начала спецоперации на Украине связи были заморожены.

Хёхштадт-ан-дер-Айш. Обложка © hoechstadt.de

Хёхштадт-ан-дер-Айш. Обложка © hoechstadt.de

Посольство в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Посольство в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание. В результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадали. Life.ru публиковал списки раненых. Боевиков оперативно задержали, 24 марта их отправили в СИЗО. А на следующий день арестовали троих соучастников убийц — отца и двух сыновей, продавших тем использованный в преступлении автомобиль.

Матвей Константинов
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