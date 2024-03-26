Немецкий город-побратим Красногорска готовит письмо из-за теракта в "Крокусе"
Подмосковный "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru
Немецкий Хёхштадт-ан-дер-Айш — город-побратим Красногорска — готовит письмо Подмосковью и самой столице региона по случаю теракта в "Крокус сити холле". Об этом по просьбе властей населённого пункта сообщил местный журналист Клаус Штриенц.
"Ассоциация "Круг друзей Хёхштадта – Красногорска" готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Отношения между городами зародились в 1996 году с началом сотрудничества между местными гимназиями. Однако после начала спецоперации на Украине связи были заморожены.
Хёхштадт-ан-дер-Айш. Обложка © hoechstadt.de
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание. В результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадали. Life.ru публиковал списки раненых. Боевиков оперативно задержали, 24 марта их отправили в СИЗО. А на следующий день арестовали троих соучастников убийц — отца и двух сыновей, продавших тем использованный в преступлении автомобиль.