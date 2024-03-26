В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ*
В Турции по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ* задержаны 147 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Задержания проходили в 30 провинциях республики.
"В рамках операции против ИГ проведены задержания 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ*", — отметил министр.
Ерликая также добавил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании ИГ*. В ходе обысков было изъято большое количество иностранной валюты и документов.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь. После этого боевики подожгли здание. Жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадали. В связи с трагедией 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Тем же вечером в СИЗО отправили всех четверых нападавших, а на следующий день суд арестовал их пособников — отца и двух сыновей, продавших боевикам использованную в тот страшный вечер машину.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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