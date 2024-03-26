В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ*

В Турции по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ* задержаны 147 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Задержания проходили в 30 провинциях республики.

"В рамках операции против ИГ проведены задержания 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ*", — отметил министр.

Ерликая также добавил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании ИГ*. В ходе обысков было изъято большое количество иностранной валюты и документов.