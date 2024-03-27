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27 марта, 01:51

Власти Сербии заявили о готовности помочь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Глава Минздрава Сербии Груичич: Белград готов помочь пострадавшим в "Крокусе"

Сербские власти заявили о своей готовности помочь пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявила в интервью газете "Известия" глава Министерства здравоохранения Сербии Даница Груичич, Белград отреагирует на такие сообщения положительно, если они поступят.

"У людей очень тяжёлые ранения. Я смотрела. Я позвонила российскому министру Михаилу Мурашко в тот же вечер. Это было ужасно", — заявила собеседница издания.

Высокопоставленная чиновница с Балканского полуострова также подчеркнула, что у выживших в этой трагедии людей очень серьёзные ранения. Она также выразила свою уверенность в том, что террористы были под воздействием запрещённых веществ.

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Напомним, что вечером 22 марта террористы открыли огонь по посетителям концертного комплекса "Крокус сити холл", после чего подожгли зрительный зал. В результате случившейся трагедии погибло не менее 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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