Власти Сербии заявили о готовности помочь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Сербские власти заявили о своей готовности помочь пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявила в интервью газете "Известия" глава Министерства здравоохранения Сербии Даница Груичич, Белград отреагирует на такие сообщения положительно, если они поступят.

"У людей очень тяжёлые ранения. Я смотрела. Я позвонила российскому министру Михаилу Мурашко в тот же вечер. Это было ужасно", — заявила собеседница издания.