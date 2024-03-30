Праздник войск ракетно-космической обороны РФ, Родительская суббота, Алексей Тёплый: Праздники и приметы 30 марта Государственных праздников в России 30 марта не отмечается. Поздравляем воинов-ракетчиков, поминаем усопших в Родительскую субботу, радуемся весенней погоде на Алексея Тёплого. 29 марта, 21:00 30 марта народный календарь обещает тёплую погоду, а календарь профессиональных праздников велит поздравлять ракетчиков. Обложка © Wikipedia / Алексей Венецианов "На пашне. Весна". Первая половина 1820-х

День войск ракетно-космической обороны

Дата в 2024 году: 30 марта, суббота.

Профессиональный праздник.

Войска РКО предназначены для разведывательно-информационных и боевых действий, проводимых в целях своевременного получения информации о ракетно-ядерном нападении и начале боевых действий в космосе и отражения ударов противника. Сюда входят группировки развёрнутых на территории России, стран ближнего зарубежья и в космическом пространстве средств и систем предупреждения о ракетном нападении, сокращённо ПРН, контроля космического пространства — ККП, противоракетной обороны — ПРО.

Войска РКО отмечают профессиональный и служебный праздник 30 марта. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Специалисты этих войск принимают поздравления 30 марта. Дата праздника приурочена к изданию руководством СССР в 1967 году директивы о формировании Управления командующего войсками противоракетной и противокосмической обороны.

Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы

Дата в 2024 году: 30 марта, суббота.

Дата события уникальна для каждого года.

Дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц), называются святой Четыредесятницей. Великий пост в 2024 году начинается у православных 18 марта и заканчивается 4 мая. Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха. В это время Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших не совершаются.

Чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, — вселенскими панихидами. Помимо поминовения каждого умершего в отдельности Церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви".

Алексей Тёплый

Дата в 2024 году: 30 марта, суббота.

Другие названия: Алексей – пролей кувшин; Алексей Божий человек; Солногрей; Талые ручьи; Алексей-водотёк.

Церковное название: преподобного Алексия, человека Божия.

Значение: почтение памяти святого Алексия.

Народно-христианский праздник Алексей Тёплый отмечается 30 марта (по старому стилю — 17 марта). Православная церковь в этот день почитает память святого Алексия, человека Божия.

Икона преподобного Алексия, человека Божьего. Фото © Pravoslavie.ru

Алексий родился в Риме в конце IV века. Он происходил из знатной семьи, впереди у него, казалось, была удачная судьба и счастливая женитьба. Однако в храме ему привиделись похороны матери — и тогда он решил вымолить у Бога её жизнь. В вечер своей свадьбы он тайно покинул родительский дом, оставив молодую жену и родителей в неведении. 17 лет провёл при храме в городе Эдессе, где неустанно молился и просил милостыню.

Народ прозвал Алексия человеком Божьим, стал его почитать. Вскоре преподобный покинул город и тайно вернулся домой. Отец его не узнал сына, но, будучи добрым человеком, распорядился поселить нищего странника в сарае и кормить со своего стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб и неустанно молился. Так неузнанный он прожил 17 лет, а когда почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.

В день памяти святого Алексия принято молиться о тёплой погоде. А она к этому времени обычно наступает, потому и праздник в народе прозвали Тёплым. В этот день на Руси люди собирали берёзовый сок и делали взвар с мёдом и пряностями. Такой напиток придавал силы и считался целебным. Собирали также почки берёзы и готовили из них заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма. Хозяйки собирали талую воду, в ней стирали бельё и мыли голову. Вечером вся семья собиралась за столом и провожала зиму.

На Алексия 30 марта собирали талую воду и ждали весеннего тепла. Фото © Wikipedia / Исаак Левитан – март, 1895 г.

Приметы на 30 марта

Стоит тёплая погода — будет хороший урожай.

Много талой воды — к урожайному году и достатку сена.

На Алексея Тёплого пчёлы впервые вылетают — к хорошему сбору мёда.

В этот день берёзовые почки обретают целебную силу.

Именины 30 марта отмечают:

Павел

Макар

Гавриил

Виктор

Алексей

Александр

Авторы Андрей Соколов