Шольц заявил, что у Германии не было данных о подготовке теракта в "Крокусе"

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задали вопрос о том, знала ли немецкая разведка о готовящемся в подмосковном "Крокус сити холле" теракте. Как заявил глава кабинета министров Германии в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, спецслужбы Федеративной Республики не имели информации на этот счёт.

Помимо того, глава немецкого правительства подчеркнул, что предупреждение других государств о подобных готовящихся событиях является частью американской политики. В то же время канцлер выразил сожаление в связи с тем, что эта трагедия всё же произошла.