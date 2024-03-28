Шольц заявил, что у Германии не было данных о подготовке теракта в "Крокусе"
Шольц: Спецслужбы Германии не знали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокусе"
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задали вопрос о том, знала ли немецкая разведка о готовящемся в подмосковном "Крокус сити холле" теракте. Как заявил глава кабинета министров Германии в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, спецслужбы Федеративной Республики не имели информации на этот счёт.
"Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки", — заявил Шольц.
Помимо того, глава немецкого правительства подчеркнул, что предупреждение других государств о подобных готовящихся событиях является частью американской политики. В то же время канцлер выразил сожаление в связи с тем, что эта трагедия всё же произошла.
Напомним, страшный теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. В дальнейшем боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды. 27 марта МЧС России опубликовало список погибших, в который включено 143 имени.
Life.ru