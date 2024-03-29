Голикова: Число обращений за медицинской помощью после теракта может вырасти

Число обращений за медицинской помощью после теракта в подмосковном "Крокусе" стабилизировалось, однако их количество ещё может увеличиться. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По дням видим, что были обращения активные в понедельник, во вторник, сейчас более-менее всё стабилизировалось, но никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть", — сказала вице-премьер.