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29 марта, 09:57

Голикова: Число обращений за медицинской помощью после теракта может вырасти

Число обращений за медицинской помощью после теракта в подмосковном "Крокусе" стабилизировалось, однако их количество ещё может увеличиться. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По дням видим, что были обращения активные в понедельник, во вторник, сейчас более-менее всё стабилизировалось, но никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть", — сказала вице-премьер.

Российский Красный Крест начал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе"
Российский Красный Крест начал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по зрителям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек, пострадало 382 человека. По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александра Мышляева
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