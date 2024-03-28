Российский Красный Крест начал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест (РКК) начал помогать пострадавшим в теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). В первую очередь это дети, родители которых пропали без вести, погибли или лечатся в больнице, а также другие семьи, потерявшие кормильца. Старейшая гуманитарная организация РФ при поддержке партнёров и сотен тысяч граждан включилась в работу сразу же после трагедии.

"Вчера состоялось первое заседание комиссии, которая определила меры адресной срочной поддержки по этим ситуациям — по всем первым 33 семьям принято решение о выделении материальной помощи уже сейчас. Часть мер поддержки назначена в проактивной форме", — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Он посоветовал обратиться в организацию тем, кому требуется срочная помощь. Заявку можно подать на сайте РКК, по электронной почте, очно или по телефону. По словам Савчука, работа со списками людей, кому нужна поддержка, продолжается. При оформлении обращения по телефону Красный Крест не уточняет банковские реквизиты или номер паспорта, а также не просит называть коды из SMS. РКК уже начал выплачивать пострадавшим от 300 до 450 тысяч рублей.

"В течение месяца будет принято решение о назначении ежемесячной выплаты лицам, потерявшим кормильца. Если говорить про детей, то эту выплату будут получать их опекун или родитель до совершеннолетия ребёнка. Это станет дополнением к мерам государственной поддержки", — указал Савчук.