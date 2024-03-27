Организация "Жить" направит средства с одноимённой песни пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Организация "Жить" окажет помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле"
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла" в Красногорске, где 22 марта произошёл чудовищный теракт. Обложка © Life.ru
Композитор Игорь Матвиенко и другие соучредители региональной общественной организации (РОО) "Жить" направят заработанные на монетизации одноимённой песни средства близким погибших, пострадавших, а также раненым при теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). За последние два дня обновлённая видеоверсия композиции набрала более 26 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте".
Клип на песню "Жить", посвящённый теракту в "Крокусе". Видео © VK / Жить
"Во все трудные времена песни выступали серьёзной поддержкой для общества. Трек "Жить", написанный в 2016-м году после авиакатастрофы над Синаем, появился в том числе и для того, чтобы помочь людям пережить беду и объединить тех, кто переносит трагедию. И сейчас песня, к несчастью, снова оказалась актуальной", — отметил Матвиенко.
Он выразил надежду, что данная композиция поддержит россиян в страшные минуты горя, а также поможет родным жертв поверить, что, несмотря на случившееся, необходимо продолжать жить. По словам Матвиенко, через трек коллектив организации хотел также выразить благодарность тем, кто спасал людей от пуль и пожара, в частности, врачам и волонтёрам.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", а затем подожгли здание и скрылись. Позже боевиков задержали в Брянской области. Они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Также силовики взяли и сообщников боевиков. 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.