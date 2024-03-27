Организация "Жить" направит средства с одноимённой песни пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Композитор Игорь Матвиенко и другие соучредители региональной общественной организации (РОО) "Жить" направят заработанные на монетизации одноимённой песни средства близким погибших, пострадавших, а также раненым при теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). За последние два дня обновлённая видеоверсия композиции набрала более 26 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте".

Клип на песню "Жить", посвящённый теракту в "Крокусе". Видео © VK / Жить

"Во все трудные времена песни выступали серьёзной поддержкой для общества. Трек "Жить", написанный в 2016-м году после авиакатастрофы над Синаем, появился в том числе и для того, чтобы помочь людям пережить беду и объединить тех, кто переносит трагедию. И сейчас песня, к несчастью, снова оказалась актуальной", — отметил Матвиенко.