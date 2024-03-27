Агаларовы направили 100 млн руб. на помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Последствия пожара в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин сделали пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает пресс-служба Crocus Group, уточняя, что это были первые пожертвования.
"Компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development", — говорится в телеграм-канале "Крокус Груп".
Средства пойдут на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в трагедии, — реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды. В фонде Магомаева сообщили, что открыт сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших. В "Крокус Груп" также уточнили, что концертный зал, где произошла стрельба, носил имя Магомаева. Отчётность по всем потраченным средствам будет публиковаться на сайте одноимённого фонда. Скоро будет запущен колл-центр для обработки заявок.
Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", а затем подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области. Они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 140 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Силовики взяли и сообщников боевиков. 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.