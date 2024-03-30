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30 марта, 10:19

Военкор Коц назвал причины считать бойню в "Крокусе" порывом ненависти Киева

Александр Коц. Фото © Wikipedia

Александр Коц. Фото © Wikipedia

Теракт в "Крокусе", который унёс жизни 144 человек, — дело рук Украины как минимум потому, что у Главного управления разведки есть список реальных исламских террористов. К примеру, у "ичкерийского батальона" есть специалисты, которые могли бы просто воспользоваться глупыми и необразованными в целях уничтожения ненавистного русского народа. Такую позицию высказал военный корреспондент Александр Коц.

"Но, безусловно, участие в теракте вслепую не снимает ответственности ни с самих террористов, ни с тех, кто их отправил в "Крокус сити". Просто Киев в своей ненависти ко всему русскому пробил очередное дно, опустился на очередной инфернальный уровень и считает, что это некий повод для гордости", поделился эксперт с радио "Комсомольская правда".

По мнению Коца, спецслужбы Украины имеют большое количество разных амплуа: начиная с сотрудников службы безопасности Центробанка и заканчивая помощником проповедника, с которым один из задержанных общался в "Телеграме", поэтому их причастность к этой страшной трагедии очевидна.

Более того, военкор обратил внимание на одно из последних интервью главы ВСУ "господина Малюка", в котором тот признался в организации терактов: убийство Ильи Кивы (бывший народный депутат Украины), взрыв Владлена Татарского (российский военкор), взрыв здания Генпрокуратуры ЛНР и главы МВД ЛНР, покушение на Захара Прилепина.

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Напомним, что 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по мирным людям, посетившим концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание, облив бензином сиденья в зрительном зале. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 500. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе и четверо исполнителей. Накануне СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

Каринэ Гевондян
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