Теракт в "Крокусе", который унёс жизни 144 человек, — дело рук Украины как минимум потому, что у Главного управления разведки есть список реальных исламских террористов. К примеру, у "ичкерийского батальона" есть специалисты, которые могли бы просто воспользоваться глупыми и необразованными в целях уничтожения ненавистного русского народа. Такую позицию высказал военный корреспондент Александр Коц.

"Но, безусловно, участие в теракте вслепую не снимает ответственности ни с самих террористов, ни с тех, кто их отправил в "Крокус сити". Просто Киев в своей ненависти ко всему русскому пробил очередное дно, опустился на очередной инфернальный уровень и считает, что это некий повод для гордости", — поделился эксперт с радио "Комсомольская правда".

По мнению Коца, спецслужбы Украины имеют большое количество разных амплуа: начиная с сотрудников службы безопасности Центробанка и заканчивая помощником проповедника, с которым один из задержанных общался в "Телеграме", поэтому их причастность к этой страшной трагедии очевидна.