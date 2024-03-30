Отец мальчика, которого сбили террористы, поблагодарил за помощь словами из фильма "Брат"

На сцене у "Крокуса" выступили пострадавшие во время теракта. Получившая в подарок билеты на "Пикник" ко дню рождения поблагодарила за спасение охранника, а также сотрудников ДПС, которые помогли ей, когда по дороге она упала в обморок.

"Мы выжили благодаря охраннику Осанушкову Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он всё равно вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему за то, что не оставил моих детей без мамы, благодарна также Алексею Голованову, который вытащил меня из дыма, когда я упала: когда мы бежали спасаться, я упала и потеряла сознание, он меня вытащил", — рассказала пострадавшая Наталья Владимировна.

Слова выживших при теракте в "Крокус сити холле". Видео © Life.ru

Также на сцену у "Крокуса" вышел Игорь Толпыкин из Солнечногорска, отец мальчика, которого террористы сбили на машине. Он поблагодарил всех за помощь и поддержку, а также отметил, что сыну сильно помогает в выздоровлении хоккейное сообщество. Илью поддерживают хоккеисты, приезжают к нему в больницу.