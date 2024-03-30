Отец мальчика, которого сбили террористы, поблагодарил за помощь словами из фильма "Брат"
Дети, которых на машине сбили бежавшие из "Крокуса" террористы, идут на поправку
На сцене у "Крокуса" выступили пострадавшие во время теракта. Получившая в подарок билеты на "Пикник" ко дню рождения поблагодарила за спасение охранника, а также сотрудников ДПС, которые помогли ей, когда по дороге она упала в обморок.
"Мы выжили благодаря охраннику Осанушкову Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он всё равно вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему за то, что не оставил моих детей без мамы, благодарна также Алексею Голованову, который вытащил меня из дыма, когда я упала: когда мы бежали спасаться, я упала и потеряла сознание, он меня вытащил", — рассказала пострадавшая Наталья Владимировна.
Слова выживших при теракте в "Крокус сити холле". Видео © Life.ru
Также на сцену у "Крокуса" вышел Игорь Толпыкин из Солнечногорска, отец мальчика, которого террористы сбили на машине. Он поблагодарил всех за помощь и поддержку, а также отметил, что сыну сильно помогает в выздоровлении хоккейное сообщество. Илью поддерживают хоккеисты, приезжают к нему в больницу.
"Спасибо огромное всем неравнодушным людям, простым, нашим, родным, которые оказали первую помощь, нашли свободную карету скорой помощи. Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним. Я хочу закончить словами из культового фильма "Брат": "Я узнал, что у меня есть огромная семья". Это вы. Низкий вам поклон", — сказал Толпыкин.
Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание и убежали. Выезжая с территории "Крокуса", они намеренно сбили маленького мальчика Илью, сейчас юному хоккеисту провели вторую операцию на ноге, он постепенно идёт на поправку. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Сегодня у стен концертного зала зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта.
Life.ru