Песков: Путин получает доклады по ЧП на руднике "Пионер", все меры были приняты
Президент РФ Владимир Путин получает все доклады о ситуации на руднике "Пионер" в Амурской области. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
По его словам, в сложившейся ситуации были приняты все необходимые меры. Песков подчеркнул, что были поручения президента "обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть".
Ранее сообщалось, что в Приамурье завершили спасательную операцию на руднике "Пионер", где под завалами горных масс находятся 13 горняков. Все они считаются погибшими. Остановку поисковой операции объяснили угрозой повторных обвалов и частичного обрушения карьера. Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтёры, заполнены водой и горными породами.
Напомним, обвал на руднике "Пионер" в Приамурье случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, управляющий директор выработки помещён под арест.
МЧС Амурской области