Песков: Путин получает доклады по ЧП на руднике "Пионер", все меры были приняты

Президент РФ Владимир Путин получает все доклады о ситуации на руднике "Пионер" в Амурской области. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.

По его словам, в сложившейся ситуации были приняты все необходимые меры. Песков подчеркнул, что были поручения президента "обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть".