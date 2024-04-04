Не сразу вспомнила, кто такой: Бузова отреагировала на выходку Кологривого в баре Новосибирска

Певица Ольга Бузова прокомментировала недавнюю выходку актёра Никиты Кологривого в баре Новосибирска, где он прокусил ногу официантке, а затем отправился в СИЗО. В беседе с порталом "Страсти" телеведущая не сразу вспомнила, кто такой Кологривый, но дала понять, что эта тема ей неприятна.