Не сразу вспомнила, кто такой: Бузова отреагировала на выходку Кологривого в баре Новосибирска
Ольга Бузова раскритиковала Кологривого за пьяный дебош в новосибирском баре
Певица Ольга Бузова и актёр Никита Кологривый. Обложка © Коллаж Life.ru / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy / buzova86
Певица Ольга Бузова прокомментировала недавнюю выходку актёра Никиты Кологривого в баре Новосибирска, где он прокусил ногу официантке, а затем отправился в СИЗО. В беседе с порталом "Страсти" телеведущая не сразу вспомнила, кто такой Кологривый, но дала понять, что эта тема ей неприятна.
Певица Ольга Бузова раскритиковала актёра Никиту Кологривого за пьяный дебош в новосибирском баре. Видео © Портал "Страсти"
"Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка", — заявила Бузова.
Напомним, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актёр приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. После инцидента его арестовали на семь суток. В суде актёр раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел из спецприёмника.