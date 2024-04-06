В Гидрометцентре заявили о риске новых паводков из-за вскрытия Волги и "великих рек Сибири"

Во множестве субъектах Центрального федерального округа России наблюдается сильное половодье, оно должно завершиться в конце следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с "Газетой.Ru". По его словам, необычайная сложность половодья в этом году связана с большим количеством снега, выпавшим в центре Европейской части страны.

"Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное. Сложное половодье практически во всех субъектах центрального федерального округа, но постепенно оно, половодье, будет завершаться, к концу следующей недели", — рассказал метеоролог.

По его словам, тёплая погода в начале этой недели привела к тому, что в Костромской, Ярославской, Московской, Тверской областях и в Центрально-Черноземных областях — Воронежской, Курской — повсюду возникали сложные ситуации с половодьем. Снег быстро таял, сходил по водосбору и переполнял реки, отчего вода выходила на пойму и за её пределы, подтапливая дороги и другие объекты.

Вильфанд считает, что трудности из-за половодья продолжатся на Волге из-за глубины промерзания почвы и большого объёма снега. Другим регионам также следует опасаться разлива из-за вскрытия "великих рек Сибири" — Лены и Енисея.