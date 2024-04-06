Wildberries временно закрывает 8 пунктов выдачи в Оренбуржье

Wildberries объявил о временной приостановке работы восьми пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в своём телеграм-канале.

"На данный момент временно приостановлена работа восьми ПВЗ в регионе. Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет", — сказано в тексте сообщения компании.

Кроме того, Wildberries бессрочно продлевает хранение товаров, которые остаются в пунктах маркетплейса в Оренбургской области. Компания также пообещала провести инвентаризацию товаров.