Wildberries временно закрывает 8 пунктов выдачи в Оренбуржье
Wildberries объявил о временной приостановке работы восьми пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в своём телеграм-канале.
"На данный момент временно приостановлена работа восьми ПВЗ в регионе. Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет", — сказано в тексте сообщения компании.
Кроме того, Wildberries бессрочно продлевает хранение товаров, которые остаются в пунктах маркетплейса в Оренбургской области. Компания также пообещала провести инвентаризацию товаров.
"В случае обнаружения пострадавшего товара наши сотрудники свяжутся с покупателем и предложат ему заново оформить заказ или вернуть средства за него", — заключили представители интернет-магазина.
Ранее стало известно, что в Оренбургской области паводковыми водами отрезано 153 населённых пункта. Подтоплено уже 6132 жилых дома. Глава Орска Василий Козупица сообщил о прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебской. Ситуация в регионе довольно сложная. Президент РФ Владимир Путин уже поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь на место ЧП. Сообщалось о гибели четырёх человек, при этом смерть двоих по причине утопления Минздрав опроверг.
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