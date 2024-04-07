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7 апреля, 03:06

Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка

Глава МЧС РФ Александр Куренков. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Глава МЧС РФ Александр Куренков. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Глава МЧС РФ генерал-лейтенант Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, сообщило ведомство в телеграм-канале. Перед этим главный российский спасатель распорядился привлечь больше людей и техники для оказания помощи жителям, оказавшимся в зоне затопления.

"В Орске руководитель чрезвычайного ведомства лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы организовать необходимые работы в местах затоплений. Напомним, в Орске под давлением талых вод прорвало насыпную дамбу, свыше четырёх тысяч домовладений оказались подтоплены. В области паводковыми водами отрезаны 153 населённых пункта. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья.

Лариса Сафронова
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