Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка

Глава МЧС РФ генерал-лейтенант Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, сообщило ведомство в телеграм-канале. Перед этим главный российский спасатель распорядился привлечь больше людей и техники для оказания помощи жителям, оказавшимся в зоне затопления.