Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка
Глава МЧС РФ Александр Куренков. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев
Глава МЧС РФ генерал-лейтенант Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, сообщило ведомство в телеграм-канале. Перед этим главный российский спасатель распорядился привлечь больше людей и техники для оказания помощи жителям, оказавшимся в зоне затопления.
"В Орске руководитель чрезвычайного ведомства лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы организовать необходимые работы в местах затоплений. Напомним, в Орске под давлением талых вод прорвало насыпную дамбу, свыше четырёх тысяч домовладений оказались подтоплены. В области паводковыми водами отрезаны 153 населённых пункта. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья.