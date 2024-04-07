После теракта в "Крокусе" без родителей остались семь детей из Подмосковья

После теракта, который произошёл 22 марта в подмосковном "Крокусе", семь детей из Московской области остались без родителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"У нас погибло 20 человек, семь детей остались без родителей, ещё 13 до сих пор находятся в госпитале. А всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".