После теракта в "Крокусе" без родителей остались семь детей из Подмосковья
Воробьёв: Семь детей из Подмосковья остались без родителей после теракта
После теракта, который произошёл 22 марта в подмосковном "Крокусе", семь детей из Московской области остались без родителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"У нас погибло 20 человек, семь детей остались без родителей, ещё 13 до сих пор находятся в госпитале. А всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Как подчеркнул губернатор, сейчас в первую очередь необходимо уделить внимание пострадавшим семьям и особенно детям. По его словам, подмосковные власти знают, в чём они нуждаются.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числится более 550 человек. К настоящему моменту по делу задержано свыше 11 преступников, среди которых в том числе и четверо исполнителей.
TACC / AP