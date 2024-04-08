В Кремле заявили, что Путин пока не планирует посещать Оренбуржье, но держит руку на пульсе

Президент России Владимир Путин в ближайшей перспективе не планирует посещать затронутую паводком Оренбургскую область, тем не менее он находится в курсе всех деталей происходящего. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что по поручению президента на место в выходные срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.