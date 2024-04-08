В Кремле заявили, что Путин пока не планирует посещать Оренбуржье, но держит руку на пульсе
Песков: Путин держит руку на пульсе по ситуации с паводками в Оренбуржье
Президент России Владимир Путин в ближайшей перспективе не планирует посещать затронутую паводком Оренбургскую область, тем не менее он находится в курсе всех деталей происходящего. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что по поручению президента на место в выходные срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он также отметил, что в Кремле пока не могут дать оценку эффективности действий Куренкова или главы Оренбургской области Дениса Паслера, так как ситуация с паводками, по всей вероятности, ещё не достигла пика.
Напомним, в нескольких регионах России фиксируется повышение уровня воды в реках. В частности, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 8 апреля в Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка. Также сложная ситуация с паводками складывается в Курганской, Тюменской, Самарской областях.
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